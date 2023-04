Raio X mostra tórax cheio de larvas e viraliza nas redes sociais

O paciente, apresentava uma série de marcas abaixo da pele, por toda a região do peito e braços, que eram na verdade dezenas de larvas do verme

Uma pessoa foi diagnosticada com cisticercose, doença causada pela ingestão dos ovos da parasita tênia. Após um médico divulgar o registro em sua conta pessoal, a postagem viralizou no Twitter.

Especialistas advertem que qpacientes com a mesma doença não enfrentam muitos riscos, e que os quadros que chegam a esse nível são raros.

“O problema é onde as larvas vão chegar, pois em volta delas o corpo faz uma reação inflamatória como forma de proteção”, diz André Ribas Freitas, epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic.

O professor explica que o maior problema é quando os ovos de tênia chegam ao cérebro ou a áreas do sistema nervoso central, onde as larvas podem comprimir e inflamar áreas nobres.

O médico generalista Vitor Borin P. de Souza, que escreveu o tuíte com a radiografia e tirou dúvidas do público, também concorda. Ou seja, o paciente do raio X não sentirá problemas caso as larvas não atinjam essas áreas críticas do corpo.