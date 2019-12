Raio atinge fazenda e mata 16 cabeças de gado

PUBLICIDADE 

Na última quarta-feira (25), um raio caiu e matou 16 cabeças de gado em uma propriedade rural de Córrego do Pitengo, no interior da cidade de Ecoporanga, no Espírito Santo. Os animais estavam perto de uma árvore no momento da forte chuva que atingiu a região.

O dono da fazenda percebeu as mortes apenas no dia seguinte, quando chegou para trabalhar. 15 dos 16 bois eram criados para revenda. Eles foram enterrados nesta sexta-feira (27).

Com a morte dos animais, o dono da fazenda terá um prejuízo estimado em R$ 40 mil. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) informa que a carne do animal não deve ser consumida em casos de mortes como estas. A recomendação é de que os bichos sejam enterrados.