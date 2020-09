Rachel Sheherazade será dispensada do SBT, diz colunista

PUBLICIDADE

De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do veículo UOL, a jornalista Rachel Sheherazade recebeu um aviso do SBT, onde atuou por nove anos, informando que seu contrato não seria renovado.

O contrato com a emissora de Silvio Santos tem vencimento previsto para o final do mês de outubro. Segundo Feltrin, a justificativa do veículo para não renovar a contratação seria o alto valor do salário da jornalista (cerca de R$200 mil por mês).

Sheherazade se envolveu em algumas polêmicas recentes, ao defender o youtuber Felipe Neto. “Contra todo ódio e toda mentira. Felipe Neto não é a primeira e provavelmente não será a última vítima da fábrica de mentiras que destrói reputações, carreiras e vidas”, escreveu ela.