“Quero minha mamãe de volta”, diz filha de profissional de saúde

Em um post que está circulando nas redes sociais, Ana Helena, 2 anos e nove meses, aparece em uma foto com uma plaquinha que apresenta os seguintes dizeres: “Fiquem em casa por mim. Quero minha mamãe de volta sã e salva”.

A mãe da menina, segundo informações do G1, é a enfermeira Blandina Dutra, uma das milhares de profissionais de saúde que têm se dedicado ao combate à pandemia do coronavírus no Brasil. A principal recomendação para prevenir a proliferação do vírus é, justamente, que a população fique em casa, assim como pediu a menina.

Segundo o portal, a enfermeira fez a plaquinha para conscientizar família e amigos, mas a foto acabou viralizando. “Temos famílias e queremos voltar seguros para casa. E a única forma é tentando o isolamento domiciliar”, falou a enfermeira que mora em Natal e trabalha há quatro anos no município de São Bento, na Paraíba.

“Não basta o nosso risco de trazer o vírus para dentro de casa, e ainda as pessoas não ajudam, não cumprindo o isolamento. Fiz a plaquinha para tentar sensibilizar, inicialmente, os da família e amigos próximos, mas a foto já tomou proporção e tem feito muitos refletirem”, completou ao G1.