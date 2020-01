Quatro suspeitos de tráfico são flagrados com cocaína ingerida em aeroporto

PUBLICIDADE 

Neste domingo (19), quatro homens foram flagrados pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém, suspeitos de tráfico de drogas, ao tentarem transportar cocaína dentro do corpo. Porções de drogas também foram encontradas nas peças de roupa do suspeito.

Os suspeitos seriam dois brasileiros e dois estrangeiros. O grupo estaria indo para Caiena, capital da Guiana Francesa.

O quarteto foi submetido a exames em um hospital público de Belém. A perícia ainda está realizando análises. De acordo com a Infraero, o caso é competência da Polícia Federal.