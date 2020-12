Quatro pessoas morrem em queda de avião no Paraná

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (29) a queda de um avião no Rio do Macaco, entre os municípios de Roncador e Mato Rico, no Paraná, matou quatro pessoas da mesma família. As vítimas, de acordo com a Defesa Civil, eram uma mulher, um homem e duas jovens.

A família, que morava em Goioerê, ia para Guaratuba, no litoral do Paraná. A informação do acidente chegou à Polícia Militar do Paraná (PMPR) após moradores encontrarem o avião dentro do rio.

A corporação acionou o Instituto Médico-Legal (IML) de Guarapuava para recolher os corpos e, até o momento, não se sabe as causas do acidente.