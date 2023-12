Quatro homens morrem após confronto com PM no Maranhão

Os corpos permaneceram no local por duas horas após serem colocados ali pela Polícia Militar (PM)

Na madrugada da última quarta-feira (13), quatro indivíduos foram abatidos pela polícia, e seus corpos foram deixados no solo em frente ao Hospital Regional Doutor Antônio Hadade, na cidade de Viana, interior do Maranhão.

A administração do hospital determinou o traslado dos corpos para o necrotério da unidade. Posteriormente, o Instituto Médico Legal (IML) recebeu os corpos, visto que, em casos de violência, é requerida a realização de autópsia, conforme informado pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão.

As fatalidades ocorreram durante um confronto durante a execução de um mandado de prisão preventiva. Conforme relatado pela PM, ao chegarem à residência em questão, os policiais foram recebidos a tiros.

Os quatro suspeitos foram mortos durante o incidente, e três das vítimas já foram identificadas. Entre elas, encontrava-se um indivíduo acusado de envolvimento com tráfico de drogas, roubos e ameaças a pessoas. Não houve registro de morte de policiais no desdobramento do caso.

Diante da situação, a Corregedoria da PM determinou a abertura de um procedimento administrativo para investigar a conduta dos policiais envolvidos.