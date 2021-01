Quatro homens da mesma família são executados dentro de casa

PUBLICIDADE

Quatro homens da mesma família morreram após criminosos armados invadirem um casa, em Bento Gonçalves (RS), na noite desta quarta-feira (6). Segundo informações do G1, as vítimas são dois irmãos (de 40 e 48 anos), um filho e um sobrinho (os dois de 19 anos).

A polícia não divulgou o nome das vítimas. A brigada Militar afirmou que o homem de 40 anos usava tornozeleira eletrônica, estava foragido e com mandado de prisão em curso. De acordo com testemunhas, os autores do crime utilizavam roupas pretas e máscaras.

A polícia ainda não sabe em quantos eles estavam e se utilizaram algum carro. Quando chegou ao local, a Brigada Militar encontrou os quatro homens já mortos dentro da residência.

De acordo com a Polícia Civil, familiares das vítimas estavam em casa, mas não foram feridos pelos criminosos. Segundo o delegado Clóvis Rodrigues de Souza, uma criança, um adolescente e uma mulher foram colocados em um quarto. Os quatro homens foram executados em outro cômodo da residência.

A Polícia Civil segue investigando o caso.