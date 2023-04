Qual o impacto da tecnologia no setor de serviços?

Essa situação é cada vez mais comum: algumas empresas líderes no mercado estão em forte concorrência, até que, de repente, outra desconhecida aposta em uma nova tecnologia no setor de serviços, cria um novo conceito e valores fundamentais para o público-alvo.

Isso basta para que as demais entrem literalmente na onda da inovação que quebra o modus operandi e começa a ditar novos rumos para o mercado. São as chamadas tecnologias disruptivas. Por exemplo, o Gartner Predict 2017 apontado pelo veículo Mais Minas, aponta que até 2025, 100 milhões de consumidores farão compras guiadas por realidade virtual, principalmente em seus smartphones.

Isso só acontece porque já existem diversas inovações que reduzem custos operacionais, aumentam a eficiência da infraestrutura e dos recursos humanos, além, é claro, de otimizar a experiência para os consumidores finais, entre essas inovações estão:

· Business Intelligence (BI): Utilizando como base os dados da empresa, a solução permite a identificação das informações da empresa em dashboards dinâmicos e intuitivos que permitem uma gestão muito ágil de indicadores e resultados, proporcionando uma tomada de decisão muito mais segura.

· Internet das coisas (IoT): funciona como uma rede que conecta diversos computadores, essa conexão é utilizada para troca de informações entre os computadores, sendo um sistema central responsável por emitir comandos de automação baseados em Inteligência Artificial.

· Armazenamento em nuvem: sistemas de gerenciamento de serviços do tipo ERP armazenados na nuvem garantem a mobilidade necessária para atender o cliente em qualquer lugar.

· Inteligência Artificial: Em Inteligência Artificial, estão os programas utilizados para realizar algumas ações com base em critérios já estabelecidos. É o caso dos chatbots de conversação que realizam suporte ao cliente, respondendo a dúvidas e pequenas demandas.

As melhorias trazidas por tais soluções afetam a infraestrutura do negócio, seus processos e, claro, a qualidade dos serviços prestados aos clientes.

Benefícios e melhorias de investir em tecnologia para prestadores de serviço

1. Diferencial competitivo

Uma tecnologia disruptiva ou revolucionária é aquela que oferece uma experiência ou um resultado que nenhum ou poucos concorrentes oferecem. Portanto, pode ser considerado um diferencial do negócio.

Muitas empresas prestadoras de serviço já utilizam as redes sociais para interagir com seu público, mas poucas utilizam o canal como meio de prestação de serviço e pagamento.

Os chatbots transacionais permitem que consultorias, aulas e cursos online sejam escolhidos, vivenciados e adquiridos como se você estivesse conversando com o representante. Entre informações e dúvidas esclarecidas, estão sendo processados ​​os dados do cartão de crédito e os dados da compra.

2. Otimização do atendimento e suporte ao cliente

Serviços mais ágeis que antecipam as necessidades dos clientes e oferecem experiências memoráveis. Essas são algumas melhorias que as novas tecnologias promovem no relacionamento comercial.

Soluções que conectam redes sociais em processos, seja para dar suporte ao cliente, seja para gerenciar parte do serviço, também podem trazer contribuições importantes. Por fim, as interações no ambiente virtual estão se tornando cada vez mais importantes para os clientes.

3. Perfil do consumidor

As novas tecnologias também permitem traçar um perfil do consumidor de forma mais concreta. Isso é essencial tanto para empresas que oferecem seguro de vida ou residencial e precisam quantificar o risco que seus segurados correm, quanto para serviços menos críticos como os de SEO (ver: comprar backlinks), mas que podem se beneficiar dessa informação.

4. Tomada de decisão

O poder da informação para a tomada de decisão é inquestionável. Não por acaso, tecnologias para armazenamento e organização de dados já estão no mercado há bastante tempo. No entanto, sua aplicação, principalmente BI, ficou restrita aos níveis hierárquicos mais elevados. Avanços em inovação, porém, têm permitido que suas funcionalidades sejam aplicadas até mesmo no cotidiano dos serviços, com a incorporação de recursos e ferramentas em sistemas de gestão (ERP).

A tecnologia no setor de serviços estará sempre em sintonia com a satisfação e experiência do cliente, mesmo que sua aplicação seja na organização ou melhoria de processos internos. Isso porque todos os benefícios resultarão em otimização operacional e melhores serviços prestados.

Outro detalhe importante é que o impacto da tecnologia no setor de serviços é constante, ou seja, é preciso acompanhar tendências e novidades regularmente.

E embora o investimento em novas tecnologias possa ter diferentes focos, como eficiência, redução de custos e aumento da qualidade, isso não significa que seja opcional. Na verdade, não é.

Benefícios que a tecnologia traz na educação atual e futura

A tecnologia na educação tem se mostrado uma ferramenta valiosa para o ensino e aprendizagem, permitindo que estudantes e professores tenham acesso a recursos educacionais inovadores e personalizados, além de facilitar a comunicação e colaboração entre eles.

Nesta ocasião, falaremos mais sobre o papel que a tecnologia desempenha no contexto educacional e seus principais benefícios.

1. Permite o desenvolvimento de novos métodos de ensino

Com o uso da tecnologia, foram implementados modelos de ensino que melhoram a qualidade de vida do aluno e são mais vantajosos para pais e responsáveis. Por exemplo, métodos disruptivos, como aprendizado baseado em projetos.

A pandemia revelou os benefícios que a tecnologia traz para a educação sob metodologias eficazes, como trabalho colaborativo e aprendizagem baseada em projetos.

Este método é um dos mais valorizados na preparação dos alunos para enfrentar os desafios atuais e futuros. Baseia-se na resolução de problemas seguindo uma via científica, estimulando competências fundamentais como a criatividade e a capacidade de investigação.

É claro que na aprendizagem baseada em projetos, como em outros modelos de ensino, a tecnologia é um elemento essencial, tanto para a atividade de pesquisa quanto para o acesso aos materiais didáticos e à sala de aula virtual (para a modalidade virtual ou híbrida).

2. Acesso a materiais pedagógicos alternativos

Como mencionamos, a tecnologia funciona como um meio de acesso ao conhecimento e ao uso de materiais didáticos alternativos mais atraentes e enriquecedores. Ao melhorar as habilidades de TIC, os alunos fortalecem seus conhecimentos interdisciplinares.

3. O trabalho em equipe é incentivado

O trabalho em equipe por meio da tecnologia é fomentado pela mediação de plataformas que abrem canais de comunicação mais versáteis. Por exemplo, webchats e aplicativos de videoconferência.

Essas ferramentas de TIC têm sido protagonistas na educação em tempos de pandemia e, desde antes disso, para as modalidades de educação virtual e a distância. Através dela, consegue-se a comunicação e o trabalho colaborativo entre colegas, professores e tutores.

Além disso, as TICs são eficazes e práticas para a troca de ideias, materiais e apresentação de trabalhos em grupo, com a utilização de fóruns, salas de reunião, espaços para comentários e muito mais.

4. Flexibilidade e adaptabilidade

Através do uso de tecnologias, são implementados modelos de educação flexíveis que se ajustam às necessidades atuais dos alunos e famílias.

Por exemplo, a possibilidade de se conectar e desenvolver suas atividades nos meios digitais facilita uma qualidade de vida. Ao mesmo tempo, fortalece nos alunos bons hábitos como autodisciplina, autonomia e gestão do tempo.

5.- Desenvolver o pensamento crítico

Com todas as informações que podemos acessar de fontes como a web, podemos ensinar nossos alunos a pensar de forma mais crítica.

Por sua vez, com o uso da tecnologia, são realizadas atividades básicas para o desenvolvimento do pensamento crítico, como: