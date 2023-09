Qual a origem do nome “guarda corpo”?

O termo “guarda corpo de vidro” é frequentemente associado à segurança e proteção em ambientes elevados produzidos com o material conhecido. Sua origem remonta a tempos antigos, quando a arquitetura começou a se desenvolver além das simples construções de abrigo. A instalação, como o próprio nome sugere, serve como uma barreira física que protege as pessoas de quedas e acidentes.

Este artigo propõe-se a explorar a fascinante origem do nome “guarda corpo”, traçando sua evolução ao longo do tempo.

Origem e significado

A expressão “guarda corpo” deriva da fusão de duas palavras bastante conhecidas na língua portuguesa. O primeiro termo carrega a ideia de proteção, vigilância e zelo, enquanto a segunda faz menção à preservação da integridade física. Esse conceito se encaixa perfeitamente na função do elemento arquitetônico em questão, que visa proporcionar segurança para quem circula em áreas elevadas, como escadas, varandas e plataformas.

Evolução histórica

A história do guarda corpo remonta às antigas civilizações, como os romanos e gregos, que já demonstravam preocupação com a proteção em locais altos. As primeiras estruturas eram frequentemente construídas em pedra ou madeira, com o objetivo primordial de evitar quedas. Com o passar do tempo, a evolução da metalurgia permitiu a fabricação de grades e corrimãos mais elaborados, adicionando elementos decorativos à funcionalidade.

Da madeira ao vidro: a revolução dos materiais

No decorrer dos séculos, a arquitetura passou por transformações significativas, influenciando também a aparência e os materiais dos guarda corpos. Com a Revolução Industrial, o ferro e o aço ganharam destaque na construção de estruturas metálicas, proporcionando maior resistência e possibilidades estéticas. No entanto, a verdadeira revolução ocorreu com a introdução do vidro.

Guarda corpo de vidro: transparência e elegância

O guarda corpo de vidro representou uma mudança estética e funcional na arquitetura moderna. Sua introdução trouxe uma sensação de leveza e amplitude aos ambientes, ao mesmo tempo em que preservava a segurança. A transparência da superfície permitiu a criação de designs minimalistas e contemporâneos, harmonizando-se com diversos estilos arquitetônicos.

Benefícios da utilização

Optar por um guarda corpo de vidro oferece diversos benefícios. Além da sua estética atrativa e moderna, o material é durável e de fácil manutenção. Sua transparência não obstrui a visibilidade, o que é especialmente vantajoso em locais com vistas panorâmicas. Adicionalmente, a instalação é resistente às intempéries, o que contribui para sua longevidade.

Fatores que influenciam no preço

O preço de instalação de um guarda corpo pode variar de acordo com diversos fatores. A complexidade do design desejado é um elemento crucial; designs intrincados demandam mais tempo e recursos para fabricação e instalação. Além disso, o tipo de vidro escolhido, como temperado ou laminado, influenciará no custo final. As dimensões do projeto, a localização da instalação e a necessidade de acessórios personalizados também são fatores que podem impactar no preço.

Explorando alternativas

Além do tradicional guarda corpo, outras opções ganharam popularidade na arquitetura moderna. A “pele de vidro” é uma técnica em que placas da superfície são aplicadas na fachada de edifícios, criando uma aparência contínua e transparente. Já a chamada “placa de ACM” (Alumínio Composto) são frequentemente utilizadas em revestimentos de fachadas e podem também ser adaptadas para a criação das instalações com visual contemporâneo.

Conclusão

Em resumo, a origem do nome “guarda corpo” está profundamente enraizada na preocupação humana com a segurança e proteção em ambientes elevados. Desde suas raízes em civilizações antigas até a revolução dos materiais e designs contemporâneos, a instalação evoluiu para se tornar não apenas um elemento funcional, mas também estético.

A introdução do guarda corpo trouxe uma nova dimensão à arquitetura, combinando segurança com transparência e elegância. E, enquanto o preço da pele de vidro e outras instalações pode variar, as possibilidades oferecidas por esses elementos arquitetônicos continuam a enriquecer espaços e vidas.