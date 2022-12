O Whatsapp tem se tornado uma das maiores redes sociais do mundo e aqui no Brasil essa rede já conta com mais de 120 milhões de usuários ativos, ficando em 2° lugar no ranking nacional.

Após a chegada dessa rede social no Brasil, foi possível perceber que houve um grande impacto no mercado de vendas, pois a rede passou a ser utilizada como a maior plataforma de vendas nacional, convertendo muitas vendas diretas.

Diversas empresas grandes passaram a utilizar o Whatsapp como ferramenta de captação e interação com cliente, e para isso utilizaram uma plataforma de atendimento whatsapp que facilitasse essa mediação.

Ainda existem muitas empresas que não se enquadram a esse novo método de vendas, e tem perdido muitos clientes e dinheiro por falta de adaptação, foi por isso que trouxemos neste artigo a melhor plataforma de atendimento whatsapp.

Qual é a melhor plataforma de atendimento Whatsapp do Brasil?

A melhor plataforma de atendimento Whatsapp no Brasil é a geobot.org uma plataforma inteiramente focada na satisfação e segurança dos clientes oferecendo um serviço de total qualidade.

O que é chatbot atendimento whatsapp?

Chatbot nada mais é do que um sistema de programação que funciona como uma super Inteligência Artificial (IA) cujo objetivo principal é simular uma conversação entre humanos com pessoas reais.

Quando falamos em chatbot atendimento whatsapp estamos falando de uma plataforma onde o sistema responde a conversas com clientes da sua empresa de forma 100% humanizada atendendo as necessidades reais dos seus clientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quais as vantagens de utilizar uma plataforma de atendimento ao cliente via whatsapp na minha empresa?

Com o crescimento repentino do Whatsapp, que já soma mais de 2 bilhões de usuários ativos, muitas empresas incluíram na sua estratégia de marketing digital a utilização de uma plataforma de atendimento whatsapp

Por causa do grande número de usuários no Whatsapp, muitas empresas viram uma grande oportunidade para alcançar clientes dentro dessa rede, por isso investiram em um plataforma de atendimento ao cliente via whatsapp

A principal vantagem de utilizar uma plataforma de atendimento via whatsapp é exatamente essa de captar clientes em massa para a sua empresa, oferecendo um atendimento personalizado cuja margem de conversão em vendas é altíssima.

Uma plataforma de atendimento whatsapp converte muita venda?

Com o avanço da tecnologia, muitas pessoas têm sentido muito os efeitos negativos da robotização moderna, ou seja, a interação humana parece ter “acabado”, e essa falta de interação deixa brechas para muitas dúvidas na hora de comprar algum produto ou serviço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É cientificamente comprovado, que quando a empresa possui um sistema de atendimento, as conversões são maiores, porque o cliente sente segurança e exclusividade no ato da compra, bem mais do que teria se tudo fosse automático.

Uma boa justificativa para isso, são as pessoas que fidelizam a empresa por causa de um vendedor, e mesmo tendo diversas outras empresas deste mesmo segmento, mesmo até que os preços sejam mais baixos, o cliente prefere comprar na mão do vendedor, pois ele se sente exclusivo e seguro ao comprar.

Contudo, é possível afirmar que uma plataforma de atendimento whatsapp converte muito mais venda por se tratar de uma interação exclusiva, onde o cliente será tratado com exclusividade, gerando confiança para ele.

05 benefícios de contratar uma plataforma de atendimento whatsapp Geobot

Maior margem de conversões

Reduções de custos

Mensagens em massa

Disponibilidade de 24 horas por dia

Fidelização de clientes

Contratar uma plataforma de atendimento traz consigo diversos benefícios exclusivos para a empresa, aumentar a margem de conversões, reduzir altos custos, envio de mensagens em massa, com disponibilidade de 24 horas para fidelizar clientes, são alguns dos principais benefícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maior margem de conversões

Um dos principais obstáculos que muitos empresários encontram em suas empresas, é conseguir converter vendas para aumentar o percentual de lucro, e uma das principais estratégias para aumentar as conversões é o atendimento.

Como já foi dito anteriormente, o Whatsapp somatiza mais de 2 bilhões de usuários ativos em todo o mundo, e no Brasil a maioria das pessoas utilizam como rede principal de comunicação, no entanto para muitas empresas que utilizam esse meio como ferramenta para chegar aos seus clientes aumentam as conversões.

O atendimento consegue passar muita credibilidade ao cliente, além de o fazer sentir-se exclusivo, e por isso ele prefere comprar com a sua empresa, pois através da qualidade do atendimento, mensura a qualidade do serviço ou produto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reduções de custos

Iremos falar os principais pontos onde há a redução de custos, o primeiro é a própria rede do WhatsApp que é 100% gratuita, sem cobrar nenhum tipo de custos, mesmo abrigando a sua loja virtual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A segunda é dos funcionários, pois com a alta demanda de clientes entrando em contato com a sua empresa na busca por um atendimento exclusivo de qualidade.

Ao contratar uma plataforma de atendimento whatsapp como a geobot.org você não precisa gastar com tantos funcionários, pois a plataforma é integrada e automatizada para atender aos seus clientes identificando a necessidade de cada um.

Mensagens em massa

A plataforma de atendimento digital via whatsapp é programada para funcionar de forma síncrona com vários atendimentos em aberto, ou seja, mesmo que venham 100 clientes entrarem em contato ao mesmo tempo, a plataforma atenderá de forma exclusiva cada um deles, ao mesmo tempo, sem deixar ninguém na espera.

Além de conseguir responder a todos os seus clientes ao mesmo tempo, você também pode enviar mensagens automáticas em massa para os seus clientes potenciais, com promoções, informações ou o que desejar para captá-los.

Disponibilidade de 24 horas por dia

Nossa rotina tende a ser muito cansativa e programar nossas obrigações em apenas 24 horas pode ser desafiador, e exatamente por isso que as pessoas possuem horários distintos, e nos horários mais distintos tendem a entrar em contato com empresas.

O horário tradicional de 08 horas às 18 horas está cada dia mais chegando ao fim, quando o assunto é captar clientes e converter vendas, até porque um dos horários que mais vende é pela madrugada.

Exatamente por esse motivo que a plataforma de atendimento whatsapp do Geobot.org funciona 24 horas por dia, somando 7 dias a cada semana, é um atendimento de qualidade sem parar, para alcançar todos os seus clientes.

Fidelização de clientes

Anteriormente trouxemos como exemplo neste artigo o fato curioso das pessoas comprarem na mão de um único vendedor, mesmo que outra empresa ofereça o serviço até mesmo mais barato, isso porque são clientes fiéis.

Nem sempre é só o produto ou serviço que fideliza o cliente, pois o mesmo produto ou serviço pode ser oferecido por outras empresas, geralmente o que fideliza é o tratamento que o cliente recebe, isso o torna exclusivo.

É exatamente em prol desse tratamento de qualidade que a plataforma de atendimento ao cliente via whatsapp do geobot.org através do seu mecanismo de chatbot trabalha, para conseguir fidelizar clientes e gerar credibilidade a empresa.

Como a plataforma de atendimento whatsapp pode aumentar as vendas?

Com a grande alta da globalização, alguns efeitos negativos têm surgido, e tais efeitos já são estudados e divulgados pela ciência, um deles é a atenção muito disputada e a falta de interação entre pessoas, passamos por uma grande robotização.

Esse efeito negativo da globalização gera muita insegurança nas pessoas, e tais pessoas buscam em pequenos gestos comprovações de segurança e atenção devida, e empresas digitais que oferecem um atendimento de qualidade conseguem promover isso aos seus clientes.

No entanto, uma plataforma de atendimento whatsapp pode ajudar a aumentar as vendas da sua empresa em diversos fatores, mas sem dúvidas o mais notado entre eles é passar segurança e exclusividade através do atendimento para os clientes do seu produto ou serviço.

Mas claro, esse não é o único motivo que gera o aumento de vendas, é apenas o principal, mas em paralelo a este, há a automatização dos processos internos, o encontro de solução de problemas, dentre outros mais.

Onde contratar uma plataforma de atendimento via whatsapp de qualidade?

Diversas empresas oferecem como serviço uma plataforma de atendimento via whatsapp, mas nem todas possuem de fato qualidade, por isso testamos as principais disponíveis no mercado e após análises trouxemos como a melhor o do geobot.org

A plataforma de atendimento ao cliente via whatsapp da geobot.org possui total qualidade, promovendo aos seus clientes um sistema de atendimento automático voltado para simulação de uma conversa humana interativa.

O geobot.org através da sua plataforma de atendimento exclusiva, consegue promover todos os 5 benefícios que mencionamos neste artigo e muitos outros, pois a programação de atendimento criada é inteiramente segura e de qualidade.

O que é chatbot?

Muitas pessoas já ouviram falar em chatbot, mas por obter um nome em inglês, muitas pessoas esquecem ou realmente não sabem o que significa chatbot.

Os chatbots nada mais são do que programas de computador cujo foco principal é simular de forma interativa e real uma conversação humana, a ponto da pessoa envolvida no atendimento não conseguir descobrir que se trata de uma inteligência artificial.

Quando falamos em chatbot, estamos falando em uma inteligência artificial, que tem como função atender os seus clientes como um “atendente humano”, interagindo com eles como um representante virtual da sua empresa.

Por isso damos o nome de assistente virtual, pois ele é o responsável por auxiliar no atendimento de cada cliente que procura a sua empresa através do Whatsapp, por isso prestam atendimento de qualidade, pois é programado de acordo com as características da sua empresa, como um representante.

Como consigo criar um chatbot?

A criação de um chatbot não é algo tão simples como pensamos, principalmente quando falamos de um chabot de qualidade, que realmente simula uma conversação humana, muitos demoram anos até ficarem prontos, de tantos detalhes.

A qualidade deve ser a principal característica de um chatbot, por isso precisa ser criado por um profissional de qualidade, ao qual damos o nome de programador, um especialista em programação de sistemas.

Caso você não seja um programador, será muito difícil conseguir construir um programa de qualidade que funcione como uma inteligência artificial, mandando mensagens em massa e atendendo todos os seus clientes.

É por esse motivo que algumas empresas que dispõem desse tipo de programação, distribuem plataformas de atendimento whatsapp através do chatbot para os seus clientes utilizarem em suas empresas, o geobot.org é o melhor neste ramo.

Como contratar uma plataforma de atendimento whatsapp – Passo a passo

Embora pareça fácil, algumas dúvidas podem surgir no decorrer da contratação de uma plataforma de atendimento whatsapp segura, por isso criamos um passo a passo para não haver erros no processo de contratação.

1° Passo – Acesse o geobot.org

O primeiro passo antes de tudo é selecionar uma empresa segura que consiga oferecer o serviço de atendimento whatsapp sem prejudicar os processos internos da sua empresa, mas sim automatizá-los.

2° Passo – Escolha um plano

Ao acessar o site geobot.org, haverá alguns planos para você escolher, basta selecionar o que melhor atenderá as demandas da sua empresa.

3° Passo – Clique em ativar chatbot

Ao escolher o plano basta clicar em ativar chatbot para iniciar a etapa de criação de conta

4° Passo – Criar conta

Agora que você já escolheu o seu plano do geobot.org e decidiu ativar o chatbot, basta criar a sua conta preenchendo corretamente as informações.

5° Passo – Realize o pagamento

O quinto e último passo é o mais decisivo, pois é a partir dele que você conseguirá adquirir a plataforma de atendimento digital via whatsapp para sua empresa, basta efetuar o pagamento no cartão de crédito ou via Pix pelo Geopay.

Quanto custa uma plataforma de atendimento via whatsapp?

No geobot.org o preço das plataformas de atendimento via whatsapp dependerá muito do pacote escolhido pelo cliente, separamos o valor individualmente de cada um dos pacotes para você escolher.

Somente no site geobot.org você encontra preços tão acessíveis com total segurança e qualidade do serviço adquirido através do site.

Pacote básico

O pacote básico é o mais limitado, mas mesmo com as limitações é capaz de fornecer uma plataforma de atendimento digital via whatsapp perfeita para a sua empresa.

2 Atendentes

Robôs para autoatendimento

Chat para atendimento humano

Atendimentos ilimitados

Protocolo de atendimento

Todos esses recursos custam R$229,90

Pacote premium

O pacote premium é o mais escolhido por empresas médias que visam atender o seu público com mais exclusividade.

4 Atendentes

Robôs para autoatendimento

Chat para atendimento humano

Atendimentos ilimitados

Protocolo de atendimento

Todos esses recursos custam R$379,90

Pacote business

O pacote business é o melhor plano oferecido pelo site, pois ele é o mais completo e consegue atender a altas demandas de clientes, com extrema qualidade do atendimento exclusivo prestado a cada um dos seus clientes.

6 Atendentes

Robôs para autoatendimento

Chat para atendimento humano

Atendimentos ilimitados

Protocolo de atendimento

Todos esses recursos custam R$489,90

É seguro a contratação de uma plataforma de atendimento whatsapp?

Sim, a contratação de uma plataforma de atendimento whatsapp é totalmente segura e recomendada, desde que seja contratada através de um site seguro que distribua o serviço com qualidade e segurança.

É necessário ter muita atenção antes de escolher um site para contratar uma plataforma de atendimento whatsapp, pois estamos falando de um sistema que irá representar a nossa empresa, e atender os nossos potenciais clientes.

Foi pensando nisso que testamos os principais sites que oferecem como serviço principal as plataformas de atendimento via whatsapp e conseguimos selecionar como o melhor o site: geobot.org

Essa distribuidora é devidamente registrada judicialmente, estando há algum tempo no mercado como referência, acompanhando todos os seus contratantes com suporte de atendimento e sac de dúvidas e informações.