Quadrilha explode carro-forte no Pará: Veja o momento

Após a explosão, os criminosos não conseguiram abrir o cofre e fugiram. Não há informações sobre feridos

Uma tentativa de roubo acabou em uma explosão de carro-forte, na BR-308, entre as cidades de Bragança e Augusto Corrêa, no Nordeste do Pará. Os criminosos fugiram sem levar nada.

Segundo a Polícia Civil, houve troca de tiros entre os assaltantes e os seguranças do veículo, nesta terça-feira (4).

Após a explosão, os criminosos não conseguiram abrir o cofre e fugiram. Não há informações sobre feridos.

As buscas pelos suspeitos continuam até o início da noite, mas nenhum havia sido detido. O carro que teria sido usado na fuga foi encontrado em chamas, próximo a região do ocorrido.

O Grupamento Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar e a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil seguem com as buscas.