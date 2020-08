Quadrilha é presa após polícia rastrear celular da vítima de sequestro

PUBLICIDADE

Uma quadrilha que havia sequestrado um idoso de 70 anos, em Rio Verde de Mato Grosso, no interior de Mato Grosso do Sul, foram presos na última quinta-feira (21), em Rondonópolis.

As autoridades encontraram os quatro homens em um hotel, localizado no Bairro Cidade Salmem. Eles estavam com o dinheiro pago pelo resgate.

Segundo a polícia, depois de sequestrarem o idoso, os criminosos entraram em contato com a filha da vítima e pediram R$ 70 mil de resgate. A mulher só conseguiu juntar R$ 5 mil e fez o pagamento. O idoso foi liberado em Mato Grosso do Sul mesmo.

A localização dos criminosos foi possível com o auxilio do rastreamento do celular da vítima que estava com eles.

A polícia apreendeu os R$ 5.030 com os integrantes da quadrilha. Eles foram presos e conduzidos à delegacia.