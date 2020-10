Publicitária cria caixa surpresa para amenizar efeitos da TPM em mulheres durante a pandemia

PUBLICIDADE

A publicitária Letícia Santos Carlos, de 24 anos, comercializa caixinhas surpresa para melhorar o humor e o bem-estar de mulheres que estão no período de tensão pré-menstrual (TPM). A ideia surgiu após a jovem ser demitida durante a pandemia e tem tido uma boa adesão.

Letícia relatou ao Portal G1 que, após ser demitida, começou a pensar em formas de obter uma renda. A partir disso, uma amiga sugeriu que ela montasse caixas especiais para mulheres.

Na sequência, Letícia fez uma pesquisa para saber sobre o interesse das mulheres no produto destinado a elas. Com o resultado, ela decidiu dar prosseguimento ao projeto.

Letícia elaborou um formulário para que as clientes informassem os dados pessoais e as preferências alimentares. Com essas informações, ela preenche a caixa com diferentes produtos. Os kits têm entre 10 a 15 itens e são compostos por chás, argilas, álcool em gel e doces, além de outros produtos.

“A cliente só vai descobrir o que realmente vai receber quando abrir a caixinha”, relatou Letícia ao Portal G1. As clientes também podem escolher a data em que desejam receber o kit.

