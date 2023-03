Publicação de namorado de Yanny Brena chama atenção após morte da vereadora

No post, Rick escreveu: “Você tem o coração bom”, referindo-se a Yanna. Casal foi encontrado morto

Uma postagem de Rickson Pinto, 27 anos, antes da morte da namorada, Yanny Brena, presidente da Câmara de Juazeiro do Norte-CE, chamou atenção de seguidores que tentam entender o crime. Yanny e Rick foram encontrados mortos dentro de casa, na sexta-feira (3).

No post, Rick escreveu: “Você tem o coração bom”, referindo-se a Yanna. O story desapareceu depois de 24 horas, mas há várias outras fotos do casal no perfil do namorado da prefeita.

Yanny Brena foi eleita presidente da Câmara municipal de Juazeiro do Norte em novembro do ano passado. Ela tinha 26 anos e era irmã do deputado federal Yuri Paredão. Na manhã de sexta (3), a empregada do casal encontrou os corpos e acionou a polícia. A casa não tinha sinais de arrombamento, e os dois não apresentavam ferimentos visíveis.

Foi realizada perícia no apartamento de Yanny e Rickson. Há a suspeita de que Rick tenha matado a companheira e atentado contra a própria vida. O caso, no entanto, deve ser investigado pela Polícia Civil do Ceará.