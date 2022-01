Propaganda de ventilador feita por funcionários viraliza na internet

O vídeo recebeu milhares de comentários de usuários da rede e de famosos. “Compre um ventilador e ganhe um furacão”, escreveu uma mulher

Uma propaganda feita por funcionários de uma loja de eletrônicos, em Boa Vista, rendeu mais de 14 milhões de visualizações. Os vendedores elaboraram um vídeo criativo sobre a potência do ventilador.

A Loja Audácia Eletrônicos atua há oito anos e é conhecida na cidade pelos vídeos engraçados sobre os produtos da loja. O vídeo recebeu milhares de comentários de usuários da rede e de famosos. “Compre um ventilador e ganhe um furacão”, escreveu uma mulher. Outros usuários afirmaram que esse “é o ventilador que o roraimense precisa” e outra brincou que o “brasileiro tem que ser estudado”.

O gerente da loja Jonas Sousa, explicou que a ideia era mostrar a qualidade do produto e atrair clientes. “A gente visou fazer um vídeo que prendesse o cliente e mostrasse a qualidade do produto que a gente oferece na empresa. Mas, tivemos um retorno fantástico que foi essa viralização toda que até o Xand Avião chegou a repostar, assim como ele teve o Tirullipa e outras pessoas bastante importantes nas redes sociais, né? Foi algo que não estamos nem acreditando até agora”, resume.

Ele diz que estratégia de vendas tem dado certo e a empresa tem tido “o melhor retorno” financeiro que eles poderiam esperar. “Com a chegada da pandemia, a gente viu que as redes sociais eram uma válvula de escape para poder chegar até o cliente, sendo que o cliente não poderia vir até a gente. Então, começamos a redobrar a atenção do WhatsApp, no Instagram, e foi quando começaram a surgir as ideias mesmo, os vídeos engraçados. Não só vídeos, como fotos também”, explica.