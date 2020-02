Projeto em carnaval de Salvador aponta aumento de ocorrências de HIV

PUBLICIDADE 

Com o fim dos seis dias oficiais do carnaval de Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde informou nesta quarta-feira (26), que 245 pessoas são diagnosticadas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), pelo projeto “Fique Sabendo”.

Desse total, 43 tiveram diagnóstico positivo para HIV, 187 para sífilis e 15 para hepatites B e C. Em comparação com o carnaval de 2019, houve uma diminuição de três casos: 249 pacientes reagentes para uma das IST’s no último ano.

De acordo com a secretaria, apesar da diminuição nos números gerais, as ocorrências de HIV tiveram aumento expressivo, 17 pessoas a mais que no ano passado.

Os pacientes que tiveram diagnóstico positivo para sífilis iniciaram o tratamento ainda no circuito da folia. Já quem teve diagnóstico positivo para outras DSTs foi encaminhado para unidades de referência da prefeitura, para tratamento gratuito integral.