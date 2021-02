Profissional que fingiu aplicar vacina contra a Covid-19 em idosa é afastada

PUBLICIDADE

A profissional de saúde que fingiu aplicar uma vacina da Covid-19 em uma idosa foi afastada da campanha de vacinação. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde (SME). A filha da idosa percebeu que a mulher furou o braço da idosa com a agulha, mas não injetou o líquido da vacina. Ela registrou tudo em um vídeo que foi postado nas redes sociais.

A aposentada Luciana Jordão, de 57 anos, filha de Floramy de Oliveira Jordão, de 88 anos, denunciou o ocorrido na manhã desta quarta-feira (10), em Goiânia.

Após isso, às 19h dessa quarta-feira (10), a SME informou que afastou a profissional e que ela não participará mais da campanha de vacinação em Goiânia-GO.

No momento da vacinação, a filha da idosa questionou a profissional do motivo do líquido ainda estar na agulha. Posteriormente, a profissional pediu desculpas e injetou a vacina de forma correta.

“Ela simplesmente enfiou a agulha na minha mãe, tirou e ficou com a seringa para cima. Aí eu falei: ‘Foi muito rápido’. Quando eu olhei para cima, o líquido estava todinho na seringa. Ela não injetou a vacina na minha mãe. Aí eu falei para ela: ‘O líquido está todinho aí, você não vacinou a minha mãe’”, contou Luciana.

O neto da idosa, Bruno Jordão, de 32 anos, contou à TV Anhanguera que havia sugerido que a mãe filmasse o momento da vacinação da avó. Na ocasião, a profissional de saúde questionou Luciana se ela iria filmar ou apenas tirar uma foto. A filha da idosa afirmou que iria apenas tirar uma foto, mas ela filmou o momento e flagrou o ocorrido.

Bruno acredita que esse tipo de situação pode ser recorrente.