Professora que usava doces para atrair aluno é condenada por abuso sexual

O crime aconteceu em 2020. A jovem, no entanto, foi condenada este ano. Ela deve cumprir 6 anos de pena, segundo a justiça

Uma professora foi condenada por abusar sexualmente de um aluno. O garoto, de apenas 14 anos, morava em Hertfordshire, na Inglaterra, quando foi abusado pela mulher de 23. As informações são do jornal The Sun.

Segundo o veículo, a mulher identificada como Hannah Harris usava lanches do Mc Donald’s, doces e maconha para atrair o jovem. Ela ainda teria fingido ser a mãe do adolescente, na intenção de não levantar suspeitas.

O crime foi cometido no estacionamento de uma loja de utensílios domésticos e descoberto pelo irmão mais velho do menor. Após ficar sabendo do abuso, o jovem contou aos pais, que foram até a polícia registrar uma denúncia.

“Sua conduta teve um efeito devastador sobre a vida desse jovem”, constatou a juíza Caroline Wigin, na decisão. Hannah foi inocentada de outras três acusações.