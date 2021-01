Professora é presa por borrifar desinfetante em alunos que usavam máscara errado

PUBLICIDADE

A professora Christina Reszetar foi presa sob acusação de abuso, após ter borrifado desinfetante em quatro alunos que estariam usando a máscara de proteção contra o coronavírus de forma errada.

O caso ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com informações do jornal ‘Daily Mail’, a professora foi presa no dia 6 e participou de uma audiência no dia seguinte. Durante a sessão, a promotoria mostrou as imagens de Christina atingindo os estudantes com o produto de limpeza.

O magistrado responsável pelo caso classificou a ação como “uma tentativa severamente equivocada de disciplina”. A acusada foi liberada sem a necessidade de pagamento de fiança. No entanto, Christina pode enfrentar um novo julgamento, caso o estado da Flórida decida avançar com as acusações.