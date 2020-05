Professora é denunciada por racismo pelo MPF

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (13), o Ministério Público Federal (MPF) denunciou uma professora por racismo depois dela publicar alegações homofóbicas contra a comunidade indígena em suas redes sociais. O caso aconteceu na Bahia.



De acordo com o MPF, a denúncia foi dada a Justiça Federal, na segunda-feira (11).

A publicação foi feita no dia 13 de outubro do ano passado quando acontecia uma ocupação de terras em uma fazenda na Bahia. No post, a professora alegou que os indígenas cometiam maus-tratos contra crianças. O MPF não disponibilizou as informações do município em que ela trabalha.

O caso só foi descoberto pelo MPF depois que foi feita uma representação na Sala de Atendimento ao Cidadão. Lá, o denunciante anexou um print da mensagem publicada no Facebook pela professora.

Segundo o MPF-BA, a professora confessou no depoimento que fez a publicação. O órgão espera agora que a Justiça dê continuidade nas investigações.