Professora é demitida após beijar aluno em SP

Em comunicado, a Prefeitura de Praia Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), anunciou a demissão da professora

Uma professora de artes foi desligada de suas funções após se envolver em um incidente controverso com um estudante de uma escola municipal em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo informações apuradas pelo G1 nesta quarta-feira (22), a docente admitiu a situação em mensagens enviadas a uma aluna, revelando inclusive seu desejo de se envolver romanticamente com o estudante, que tem 14 anos e está cursando o 9º ano do Ensino Fundamental.

A mãe da aluna, destinatária das mensagens, denunciou a professora à direção da Escola Municipal Vereador Felipe Avelino Moraes. O caso ganhou repercussão, levando a estudante e seu melhor amigo a enfrentarem ameaças por parte de colegas na instituição de ensino.

As ameaças evoluíram para agressões em determinado momento, culminando no ataque a um dos alunos, que, segundo relatos, teria sido o mesmo envolvido no incidente com a professora. O adolescente agredido chegou a ser hospitalizado devido à violência sofrida.