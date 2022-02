Professora é acusada de abusar de aluno após baile de formatura

Melissa chegou a ser investigada, mas não houveram provas suficientes. O aluno estaria alcoolizado, assim como ela

Uma professora escocesa está sendo acusada de abusar sexualmente de um de seus alunos de ensino médio após o baile de formatura do colégio Gleniffer High School, em Paisley.

O caso ocorreu em 2017, no Premier Inn Hotel. À época, Melissa Tweedie, teria negado a acusação e dito ao colégio que, após a festa, teria ido para casa.

Melissa chegou a ser investigada, mas não houveram provas suficientes que confirmassem o abuso. O aluno, identificado apenas como A, teria 18 anos na época e estaria alcoolizado, assim como a professora.

Neste ano, porém, o caso foi reaberto e A confirmou ter ingerido bebidas alcoólicas com Melissa e ido para um dos quartos do hotel. Em entrevista ao jornal Sun, o ex-aluno disse não saber como a professora apareceu em seu quarto. “Não convidei a professora ao hotel. Não sei como ela apareceu lá.”

Ainda de acordo com A, em determinado momento, Melissa teria pedido aos alunos que não fosse vista como professora ali. “Podemos agir por um minuto como se eu não fosse a professora?”, teria dito.

Ao falar sobre as investigações nesta segunda-feira (07), o ex-aluno disse “sentir muito” que Melissa, hoje com 27 anos, esteja sendo investigada. Segundo A, antes daquela noite, ele não havia tido qualquer contato íntimo com a professora.

Atualmente, Melissa vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde é professora de ioga. Por estar em outro país, a professora não está participando das audiências do caso, mas as investigações continuam.