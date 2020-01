Professor universitário morre atropelado

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (7) o professor universitário cearense João Jaime Giffoni Leite, de 37 anos, morreu pela manhã na ilha de San Andrés, na Colômbia, atropelado por um furgão.

Ele andava pela calçada com o companheiro, Adamo Figueiredo Nogueira Mesquita, 30, quando o motorista do automóvel perdeu o controle do veículo e invadiu a calçada.

De acordo com Ribamar Junior, coordenador do campus do Centro Universitário Fametro (Unifametro) de Cascavel, na Grande Fortaleza, onde João Jaime dava aulas, os dois estavam no país há poucos dias, em uma viagem a turismo. João Jaime sofreu politraumatismo e faleceu na hora.

Adamo Figueiredo também se feriu no acidente. Ele foi levado com vida para um hospital da região. O coordenador não soube informar o estado de saúde de Adamo.