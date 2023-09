Professor e treinador de vôlei é preso suspeito de estuprar alunos em Anápolis

O suspeito conquistava a amizade das vítimas, visando estabelecer um certo grau de “intimidade”

Pedro Leandro Castro Pereira Araújo, de 34 anos, professor de educação física e treinador de vôlei, encontra-se sob custódia policial após a suspeita de envolvimento em crimes sexuais contra pelo menos 18 de seus alunos, com idades variando entre 13 e 18 anos. Os eventos ocorreram na cidade de Anápolis, situada a 55 km de Goiânia.

De acordo com o delegado Jorge Bezerra, as investigações revelam que Araújo conquistava a amizade das vítimas, visando estabelecer um certo grau de “intimidade”, e, lamentavelmente, aproveitava-se desse relacionamento para cometer os atos sexuais abomináveis.

O professor alegava que as massagens tinham o propósito de “liberar os músculos” dos estudantes, uma justificativa que agora se revela como uma fachada para encobrir seus atos repreensíveis. Em um dos casos chocantes, Pedro teria conduzido os alunos para uma sala e solicitado que retirassem suas roupas, perpetrando a violência sexual.

As ações criminosas não se limitavam ao ambiente escolar, pois as investigações policiais apontam que também ocorriam durante caronas oferecidas pelo suspeito. A gravidade dos crimes levou à prisão de Pedro Leandro Castro Pereira Araújo na última sexta-feira, em Goiânia. Durante a busca em sua residência, as autoridades apreenderam dispositivos eletrônicos para posterior análise, após uma das vítimas relatar que o suspeito exibira uma fotografia de outro estudante nu.

O delegado explicou que a investigação teve início após a escola tomar conhecimento das denúncias, que foram feitas pelos próprios alunos.