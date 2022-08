Professor é preso suspeito de estupro contra alunas

Os crimes foram praticados entre os meses de março e abril

Um professor de 44 anos foi preso nesta quarta-feira (17) suspeito de estupro de vulnerável contra alunas de um escola do município de Acopiara, no Ceará.

De acordo com a Polícia Civil, após a expedição do mandado de prisão, os policiais realizaram buscas e localizaram o homem no Centro do município. Atualmente ele trabalhava como motorista. Não foi informado o número alunas que foram vítimas do suspeito.

Após a abordagem ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Municipal de Acopiara. As investigações seguem em andamento com o objetivo de averiguar se ele possui envolvimento em outros crimes.

O Município de Acopiara afirmou que não comenta decisão judicial e para preservar a identidade dos menores envolvidos limita-se a dizer que o servidor em questão está afastado de suas funções e respondendo processo administrativo disciplinar que ainda está em curso.