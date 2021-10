Professor é preso por abusar de crianças e adolescentes

O titular da unidade policial, delegado Shangai Alexandre Ramos Rocha, apurou que o homem, de nacionalidade boliviana, já praticou abusos contra duas crianças

Na terça-feira (19), um professor suspeito de abusar de crianças e adolescentes teve o mandado de prisão temporária cumprido durante operação deflagrada pela Polícia Civil da Bahia.

O titular da unidade policial, delegado Shangai Alexandre Ramos Rocha, apurou que o homem, de nacionalidade boliviana, já praticou abusos contra duas crianças. “As vítimas eram alunas do suspeito, que dava aula de reforço escolar”, acrescentou Shangai.

“O investigado é estrangeiro irregular no país desde 2011 e o fato foi comunicado às autoridades consulares e à Polícia Federal”, ressaltou o titular da DT de Iguaí.

Durante a operação, um homem, de 26 anos, foi autuado em flagrante por tráfico. Ele foi preso no bairro Corante com 46 porções de maconha e um vaso com a planta da mesma droga, além de três pinos de cocaína, 160 embalagens vazias para acondicionar o entorpecente, cinco pássaros silvestres, uma balança, um celular e uma quantia em dinheiro.



O material apreendido seguiu para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT). A dupla foi submetida a exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça.

Com informações da Polícia Civil da Bahia