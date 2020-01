Professor de judô é denunciado por estupro de uma jovem de 15 anos

PUBLICIDADE 

Após ser denunciado por estupro de uma estudante de 15 anos, o professor de judô acusado pelos pais da jovem foi suspenso por 30 dias pela Federação da modalidade no Mato Grosso do Sul.

O crime teria ocorrido em novembro de 2019 durante viagens, no interior de um veículo e também na academia do professor, de 31 anos, em Dourados. A jovem praticava judô no local desde os 9 anos.

Com a descoberta, a vítima se mudou com a família para Colíder, no Mato Grosso. Dias depois o boletim de ocorrência com foi feito na cidade.

Segundo o presidente da federação, José Ovídio Duarte Silva, a suspensão das atividades do professor foi necessária para averiguar a denúncia.