Professor de escola pública é preso suspeito de abusar sexualmente de 14 crianças dentro de sala de aula

De acordo com a Polícia Civil, todas as vítimas foram ouvidas em depoimento especial e confirmaram os abusos

Um professor de inglês, de 36 anos, foi preso, nesta terça-feira (10), suspeito de abusar sexualmente de 14 alunos dentro da sala de aula de uma escola municipal de Campo Grande.

De acordo com as informações da Polícia Civil, as crianças abusadas têm entre 4 e 11 anos e eram alunas do suspeito da pré-escola ao 5º ano. As investigações policiais começaram em novembro de 2022.

O professor abusava das crianças no momento em que elas ficavam sozinhas com ele na sala ou quando elas iam levar atividades para correção, como detalha a polícia após os depoimentos.

Conforme a Polícia Civil, a maioria das vítimas eram meninos. Em depoimento, o suspeito negou o crime e disse apenas que “tinha hábito de beijar e abraçar seus alunos, em gesto de carinho”.

Durante as investigações, o professor foi afastado das atividades escolares pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). Assim que as investigações tiveram início, em novembro de 2022, a Semed esclareceu que o professor era convocado e foi imediatamente afastado das funções e teve o vínculo encerrado após o órgão ser informado do caso. Confira a seguir a nota na íntegra:

“A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) esclarece que foram tomadas todas as medidas para garantir a segurança dos alunos e a devida apuração dos fatos. O professor em questão, que era convocado, foi imediatamente afastado após a Semed ter conhecimento do caso. O profissional não tem mais nenhum tipo de vínculo com a Rede Municipal de Ensino (REME). A escola está à disposição para ouvir os responsáveis pelos alunos para os devidos registros. Cumpre esclarecer que o caso não foi tornado público pela escola para preservar as crianças envolvidas. A investigação cabe exclusivamente à Polícia Civil que irá apurar as denúncias registradas. Aqueles que tiverem qualquer dúvida podem procurar a unidade escolar para esclarecimentos. Todas as medidas foram tomadas para o atendimento socioemocional e psicológico dos alunos e das famílias, por meio do Programa Valorização da Vida. A unidade escolar e a Semed estão dando o suporte necessário para garantir o bem estar dos alunos e seus familiares, que é a prioridade no momento.”

O suspeito vai responder por estupro de vulnerável e está preso na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). Até a publicação desta matéria, a defesa do suspeito não foi localizada.