Vândalos queimaram quadros de Lula e Dilma na Câmara

Dois quadros de Lula e dois de Dilma foram destruídos, além de uma foto de deputadas petistas

Os vândalos que invadiram o Congresso Nacional no último domingo (08) entraram na sala de liderança do Partido dos Trabalhadores (PT) e queimaram quadros do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff.

Segundo a sigla, dois quadros de Lula e dois de Dilma foram destruídos, além de uma foto de deputadas petistas e oito imagens que mostravam momentos importantes na história do partido foram queimados.

Computadores e outros aparelhos elétricos do local também foram quebrados durante o ato.

No último domingo, um grupo contrário ao governo de Lula invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.