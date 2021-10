Professor de dança é preso suspeito de estuprar aluna

De acordo com a polícia, o suspeito é professor de dança e convidou alguma alunas para sua casa, onde ofereceu bebida alcóolica a elas

No domingo (3), um homem de 43 anos foi preso suspeito de estuprar a própria aluna, uma garota de 13 anos. O caso aconteceu em Maceió (AL),

Em depoimento, a vítima contou que estava sozinha com o professor no aparamento no momento que sofreu as violações.

Aos policiais, o suspeito confessou que convidou as alunas e ofereceu bebida, mas negou o estupro. Ele foi preso e levado para a Central de Flagrantes.