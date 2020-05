Professor cria versões em miniatura de monumentos para crianças cegas

PUBLICIDADE 

O professor de construção civil e pesquisador Renato Frosch, de 41 anos, pensou em um jeito criativo de trazer inclusão às pessoas com deficiência visual. Ao notar que uma amiga cega não possuía parâmetros para imaginar como eram os monumentos da cidade, durante uma visita turística, ele teve a ideia de reproduzir os monumentos em miniaturas.

Renato, que reside em Santos-SP, explica que capta as imagens dos monumentos conhecidos da região, os transforma em projeto gráfico através de softwares específicos e, depois, os imprime com o uso de uma impressora 3D. Dessa forma, através do tato, as pessoas com deficiência visual conseguem conhecer a forma das estruturas.

A ideia partiu de um tour feito na Argentina, em que Renato estava acompanhado de uma amiga deficiente visual. Mesmo com as explicações de um guia turística, acerca dos monumentos da cidade, era difícil para a amiga do professor ter uma ideia do que estava à frente.

Com a ajuda de outros colegas pesquisadores, Renato desenvolveu um novo método para imprimir um modelo em 3D do mesmo monumento que visitaram. Em dois dias a equipe terminou o projeto e presenteou a professora com o mini monumento..

Quando voltou ao Brasil, o professor decidiu dar prosseguimento ao projeto, a fim de ajudar mais pessoas. Ele compartilha os projetos de forma online e relata ter certa preocupação com o uso indevido que terceiros possam fazer do produto final da impressão. No entanto, de acordo com a Lei de Direitos Autorais, os direitos para projetos voltados à pessoas com deficiência visual são assegurados. Renato não quer que os resultados da pesquisa sejam usados para ganhar dinheiro. O professor explica que deseja atender mais crianças através do projeto e que as escolas possam baixar e reproduzir o material gratuitamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE