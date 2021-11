‘Produtor’ ameaça modelo por ela não ter mostrado os seios à ele

As informações da polícia são de que a modelo não é a primeira vítima do criminoso. Ele já foi preso e no momento cumpre prisão domiciliar

Um homem de 30 anos, que se diz produtor audiovisual, importunou sexualmente uma modelo e atriz de 21 anos. O ‘produtor’ pediu fotos dos seios da vítima em uma conversa e, após receber uma recusa como resposta, enviou uma foto de uma arma e ameaçou a modelo de morte. Um boletim de ocorrência foi feito pela mulher em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira, 9. Em depoimento, a modelo contou que o homem se aproximou dela através de uma mensagem no Instagram. No contato, ele se identificou como um produtor de agência de modelos e atrizes e elogiou fotos a vítima. Ele convidou a mulher para uma série fotográfica. Para continuar as negociações de trabalho, os dois passaram a conversar pelo Whatsapp. Foi nesse momento que ele ligou para a vítima e solicitou a foto dos seios. Ao receber a negativa, o ‘produtor’ enviou uma foto de uma arma e a ameaçou de morte. “Se você não fizer o que eu peço, vou te matar”, escreveu. O contato do homem, que tem o DDD de São Paulo, foi bloqueado pela mulher. As informações da polícia são de que a modelo não é a primeira vítima do criminoso. Ele já foi preso e no momento cumpre prisão domiciliar por assediar outras mulheres em Goiás. Ele é acusado de injúria e ameaça em Anápolis, Goiás, e também foi preso por estupro em 2014, na mesma cidade. A foto dele foi reconhecida pela vítima, que soube que o homem já foi espancado em um presídio. Ex-estudante de Artes Visuais, o suspeito teria feito pelo menos 11 vítimas desde 2010. Ele foi preso em 2017 por voltar a assediar mulheres. Uma outra modelo de São Paulo foi vítima do homem, em julho deste ano. Na ocasião, a mulher também o denunciou por ameaças. Leia também Sikêra ajoelhar pra você, nem pagando Bo*****! Dispara Ana Paula Renault! Ui!

Grande Prêmio do Brasil: Hamilton ou Verstappen?

Alcolumbre quer pautar PEC dos Precatórios na CCJ do Senado no dia 24

Opas: após 2 meses em queda, casos de covid sobem em alguns países das Américas

Em carta a Lula e Gleisi, nicaraguenses no Brasil repudiam apoio do PT a Ortega CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE