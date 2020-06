Procurador solta pum durante sessão remota e se desculpa: “queiram me perdoar”

PUBLICIDADE

Em obediência às medidas de distanciamento para conter o avanço do novo coronavírus, os julgamentos, assim como diversas sessões do judiciário, estão ocorrendo de forma remota. Durante uma sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MT), sem querer, o procurador Paulo Padro esqueceu o microfone ligado e soltou um pum.

O descuido ocorreu enquanto o advogado Bruno Boaventura fazia uma sustentação oral da causa. Ao retomar a fala, o procurador se desculpou pela “deselegância”. “Teve dois momentos que eu me descuidei com o microfone. Se, por acaso, eu fui deselegante ou causei mal estar, queiram me perdoar, por favor”, disse durante a sessão.