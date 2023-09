A capital paulista abriga uma lista bem abrangentes dos principais velórios de SP, um espaço para despedida do ente querido, com estrutura completa para familiares e amigos.

Nesta lista está o Velório Araçá, necrópole localizado na Avenida Doutor Arnaldo. Fundado em 4 de junho de 1887, é um dos mais antigos da capital paulista. Neste espaço os usuários contam com área bem arborizada e um enorme acervo de esculturas em seus túmulos, como anjos, serafins, querubins de mármore e bronze. Um local tradicional que muitos velórios realiza e diversas coroa de flores recebe.

Já o Velório Campo Grande um dos mais tradicionais e populares de São Paulo, composto por 2 necrópole mantida pelo serviço funerário municipal de São Paulo. Localiza-se na Zona Sul de São Paulo, na Avenida Nossa Senhora Sabará.

Outro na lista dos principais velórios de SP é o Velório Quarta Parada, inaugurado em 1893 pela Prefeitura de São Paulo, com 8 salas, um amplo estacionamento, lanchonete e Cabine da GCM (Guarda Civil Metropolitana). Localizada na zona leste do município brasileiro de São Paulo, na Avenida Salim Farah Maluf, bairro da Quarta Parada, entre os bairros do Brás, Tatuapé, Belenzinho e Mooca, é conhecido por diversas pessoas da região.

Outro principal velório de SP é do da Vila Formosa, localizado no cemitério que leva o mesmo nome, um dos maiores de São Paulo, sendo considerado o maior da América Latina, ocupando uma área total de 763.175 m². Seu funcionamento é 24h por dia, com entrada principal na Av. João XXIII, 2537.

Para fechar a lista, vamos falar do Velório de Santana, inaugurado em 1897 para facilitar o velório de familiares e amigos antes do enterro, dispõe de 5 salas de velório amplas e iluminadas, permitindo que as famílias sintam a máxima dignidade e respeito neste momento difícil para que possam recordar o falecido antes do sepultamento.