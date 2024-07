PRF resgata mais de cem pássaros exóticos em condições precárias no Rio Grande do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou e resgatou na tarde de segunda-feira, dia 1º, cerca de 115 pássaros exóticos que estavam sendo transportados ilegalmente em gaiolas, dentro de caixas de papelão, na caçamba de uma caminhonete. O caso aconteceu na BR 293, em Bagé, no Rio Grande do Sul. Os animais foram encaminhados para o órgão ambiental responsável e o homem que dirigia o veículo responderá pelo crime de maus tratos, informou a PRF.

De acordo com a polícia, agentes realizavam uma fiscalização na BR-293 quando visualizaram uma caminhonete Fiat Strada, com placas de Butiá (RS), realizando uma ultrapassagem em local proibido. Eles abordaram o veículo e, ao fazer vistoria no compartimento de carga, encontraram os animais.

Os pássaros são das espécies periquitos-australianos, periquitos roselas exímius e red rumped e estavam sendo transportados em pequenas gaiolas dentro de caixas de papelão, com pouco espaço e praticamente nenhuma ventilação.

As espécies são conhecidas por suas cores vibrantes, não existem na fauna brasileira e costumam ser comercializadas no País ilegalmente.

“O motorista, de 74 anos, de Santa Cruz do Sul (RS), já possuía antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime ambiental. Ele informou que possuía autorização para o comércio de animais, porém a mesma estava vencida junto a Secretária Estadual do Meio Ambiente”, afirmou a PRF.

Estadão conteúdo