PRF apreende anabolizantes e estimulantes sexuais com ex-militar peruano

Durante uma operação de combate ao crime, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu anabolizantes e estimulantes sexuais com um homem de 45 anos, na manhã desta quarta-feira (15). De acordo com o G1, a PRF abordou um veículo na Rodovia Régis Bittencourt e localizou os produtos em uma mochila que pertencia ao condutor do carro.

O motorista, que se apresentou como ex-militar peruano, disse que atualmente trabalha como marinheiro em Santos, no litoral paulista. Ele estava acompanhado de uma personal trainer, de 29 anos. Dentro da mochila foram encontrados 80 comprimidos de estimulante sexual e 39 frascos de anabolizantes injetáveis.

Quando questionados sobre a procedência dos produtos, eles afirmaram que haviam adquirido as substâncias em Foz do Iguaçu, no Paraná, e que seriam para o uso do ex-militar.

O casal foi conduzido à Delegacia Sede de Registro por crime contra a saúde pública. De acordo com a PRF, a personal trainer e o ex-militar foram liberados para responderem pelo crime em liberdade. Os medicamentos foram apreendidos.