PRF apreende 483 comprimidos de ecstasy na BR 060

Na noite desta quarta-feira, 25, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 483 comprimidos de ecstasy, uma droga sintética derivada da anfetamina, na BR 060, na altura do Recanto das Emas, Distrito Federal. Dois homens foram presos por tráfico de drogas e receptação de um celular com registro de roubo.

A equipe da PRF realizava fiscalização de rotina quando deu ordem de parada a um corsa que apresentou atitude suspeita. Dentro do veículo foram localizados, escondidos no console central, dois pacotes contendo 483 comprimidos de ecstasy.

Além da droga, os policiais encontraram todo o material de produção: balança, prensa e os moldes, que estavam dentro de uma sacola no assoalho do carro, nos pés do passageiro.

O passageiro informou aos PRFs que ele produzia a droga para venda. O valor de cada comprimido pode variar de R$ 40,00 (quarenta reais) chegando até a R$ 100,00 (cem reais).

Os policiais também constataram que o passageiro, de 25 anos, estava foragido da justiça de Formosa/GO, por tráfico de drogas. Com o condutor do veículo, de 20 anos, foi localizado um celular com restrição de roubo.

Diante dos fatos a equipe da PRF deu voz de prisão para os homens por tráfico de drogas e receptação, encaminhando a ocorrência para a 27ª DP/PCDF.