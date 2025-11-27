PRF apreende 100 kg de drogas e prende irmãos em GO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 100 quilos de pasta base de cocaína na tarde desta quarta-feira (26/11), na região de Nova Crixás, em Goiás. A droga, que havia saído de Vilhena (RO), no sul da Amazônia, tinha como destino a cidade de Formosa (GO), no Entorno do Distrito Federal.

A operação teve início após uma análise de risco indicar possível transporte de ilícitos em um caminhão e em um Fiat Uno que trafegavam pela região. Os dois veículos foram abordados pelos policiais nas proximidades do município.

No primeiro momento, os ocupantes do caminhão relataram que o Uno fazia o trabalho de guia da viagem. Já os ocupantes do Uno negaram qualquer relação com o caminhão e afirmaram estar seguindo para Caldas Novas (GO). As contradições motivaram uma fiscalização mais minuciosa. Minutos depois, o grupo acabou admitindo que o Uno atuava como batedor até Formosa.

No Fiat Uno estavam um motorista de 55 anos, irmão do condutor do caminhão, e uma passageira de 38. Ambos informaram ter saído de Vilhena rumo à região goiana. O caminhão era dirigido por um homem de 58 anos que viajava acompanhado de uma mulher de 43.

Durante a inspeção, os policiais identificaram pontos suspeitos na estrutura do semirreboque. O Grupo de Operações com Cães da PRF foi acionado, e os cães farejadores indicaram áreas específicas do veículo. Ao abrir os compartimentos, a equipe encontrou 98 volumes de pasta base de cocaína escondidos nas longarinas.

Diante do flagrante, os quatro envolvidos foram presos e encaminhados, junto com a droga apreendida, à Delegacia da Polícia Civil de São Miguel do Araguaia (GO).