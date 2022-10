Preso suspeito de estuprar e engravidar adolescente com Síndrome de Down

O crime aconteceu no bairro Maracanã, na zona rural de São Luís, tendo como vítima uma adolescente com deficiência

Foi preso, nesta terça-feira (18), um homem de 41 anos, suspeito de ter praticado um crime de estupro de vulnerável, que resultou na gravidez da vítima.

O homem foi preso pela Polícia Civil do Maranhão, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo as investigações, o preso é primo e irmão de criação da vítima, que tem Síndrome de Down e foi abusada por mais de 8 anos pelo indiciado.

Ainda de acordo com o que foi apurado nas investigações, o preso também é pai das duas filhas da vítima, que têm sete e quatro anos de idade, conforme comprovado por meio de exame de DNA.

O homem, que era considerado um foragido da Justiça, estava morando no povoado São Bento, situado no município de Itapecuru-Mirim, a 115 km de São Luís, onde foi dado o cumprimento ao mandado de prisão, por investigadores da 2ª Delegacia Regional da cidade.

De acordo com a delegada Kazumi Tanaka, da Delegacia Especial da Mulher, o preso já responde a um crime da mesma natureza na Comarca de Vargem Grande. Após as providências de praxe o preso foi encaminhado para o Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça.