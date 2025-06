Preso sai de penitenciária e foge com uma motocicleta em MS

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) investiga as circunstâncias da fuga do detento Wellington Xavier, ocorrida na manhã desta quarta-feira (4), no Instituto Penal de Campo Grande.

De acordo com a Agepen, o preso aproveitou o momento em que um caminhão saía da unidade para escapar. Ele correu pelo portão lateral, utilizado para a movimentação de veículos, onde uma motocicleta o aguardava do lado de fora. Após subir na moto, fugiu pilotando sozinho.

Assim que a fuga foi percebida, a Agepen informou que as forças de segurança foram acionadas imediatamente. As buscas estão sendo realizadas de forma integrada com a Polícia Penal, que segue em diligências para localizar o foragido.

O detento estava preso desde agosto do ano passado. A agência também abriu um procedimento interno para apurar as responsabilidades e entender como a fuga foi possível.