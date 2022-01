Preso por triplo feminicídio diz que matou filha para ela não ficar sem os pais

Além da filha, Miqueias da Silva Santana, 30, também matou a mulher e a sogra, todas com golpes de pá e enxada na cabeça

Preso em flagrante por triplo feminicídio nesta terça-feira, 18, em Campinas (SP), um homem que matou a filha de 3 anos relatou que o fez para que a menina não ficasse sozinha sem os pais. Além da filha, Miqueias da Silva Santana, 30, também matou a mulher e a sogra, todas com golpes de pá e enxada na cabeça.

Miqueias foi encontrado após ele mesmo acionar a Polícia Militar, ele alegou que ‘fez besteira’ e mencionou que havia apenas ferido a esposa.

“Na mente dele, ele entendeu que seria a melhor solução, conforme declarações, porque ela [a filha] ficaria sem mãe, avó e o pai, porque o pai ficaria preso”, contou ao g1 o delegado Mateus Rocha, da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), sobre o assassinato de Manuella Bernardes Santana.

De acordo com o delegado, o suspeitou contou que nos últimos três meses as discussões com a mulher, Cláudia Bernardes Santos, 34, ficaram mais frequentes. Ele também relatou que a decisão de matar a sogra, Creuza Aparecida Bernardes, 71, se deve ao fato das interferências de Creuza na relação dele com Cláudia.

“Estava bastante tranquilo, aparentemente tranquilo, e falou tudo espontaneamente. A princípio houve um histórico de discussões, mas nada além disso, não há notícias de agressões anteriores. Mas, houve um desentendimento há cerca de três meses, segundo ele a convivência entre os dois piorou e começaram a discutir mais. Até que na data de ontem houve nova discussão, ele saiu de casa a pretexto de buscar refrigerante para família, e decidiu que era aquele o momento de praticar o crime. Ele voltou pra casa, se apoderou da ferramenta que tinha lá, agrediu primeiramente a sogra, a filha, em seguida a esposa entrou em luta corporal e acabou sendo vitimada”, falou Rocha.

O motivo da discussão não foi confirmado. Uma vizinha da família diz que a mulher queria a separação.

Depoimento e relatos de vizinhos

A Polícia Técnico-Científica também foi acionada e a casa onde os crimes aconteceram foi isolada para realização da perícia. Os horários e locais dos sepultamentos das vítimas não foram confirmados.

Vizinha da família, a dona de casa Sandra Maria Cogo, conta que a confusão teria começado por volta das 21h.

“Escutei, ela gritou um pouco, e umas batidas. Passou um tempo, veio a viatura, perguntou se tinha escutado [gritos], aí chamou, chamou no portão. Aí não atenderam e [os policiais] foram embora. Quando foi agora de manhã, teve essa tragédia, mas não teve muito barulho. Foram umas dez batidas. Ouvi grito. Socorro, não”, disse Sandra.

“Gente boa, calmos, normal, não aparentavam nada, não ouvia briga […] É muita tristeza”, completou.

Uma amiga da família, Andreia Brunelli, contou que Cláudia havia passado por uma cirurgia bariátrica. “Estava se cuidando, feliz, por causa dele mesmo. Para ver se ele notava ela. Única coisa que ela falava é que ele não dava atenção para ela, não ajudava, não parava em serviço, era uma pessoa que brigava demais, mas nunca soube que batia nele. Eles estavam em fase de separação, ela queria separar dele, mas nunca dava […] Não sei se ele batia nela. É um choque, não tem lógica”, falou.