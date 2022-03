Preso, influencer bate 1,6 milhão de seguidores nas redes

Kleber, mais conhecido como Klebim, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) acusado de lavagem de dinheiro

O influencer e youtuber, Kleber Morais, atingiu a marca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram após ser preso temporariamente na última segunda-feira (21).

Kleber, mais conhecido como Klebim, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) acusado de lavagem de dinheiro. Ele ficou famoso com sorteios nas redes sociais e na ostentação de carros de luxo.

As investigações, que resultaram na apreensão de nove carros de luxo, começaram em dezembro do ano passado e buscam, além de Kleber, o produtor musical Eduardo Best.

Conforme as investigações, todos movimentavam as rifas clandestinas e auxiliavam na entrega dos veículos recebendo comissões em dinheiro pagas pelo youtube.

De acordo com a polícia, além de lavar dinheiro dos sorteios, o influencer emprestava dinheiro para criminosos que praticavam roubos e furtos.