Prefeito que pegou coronavírus chora em vídeo de agradecimento após ter alta de UTI

O prefeito de São Bernardo do Campo-SP Orlando Morando, de 45 anos, gravou um vídeo de agradecimento aos profissionais do hospital onde ele havia sido internado. Orlando recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e é mantido em observação e isolamento no hospital do Hospital São Luiz, unidade de São Caetano do Sul.

“Muito obrigado, no meu coração eu achei que não ia voltar. Mas estou bem e agradeço muito a cada um de vocês do meu coração. Muito obrigado e bom domingo a todos vocês”, disse o prefeito.

Morando apresentou os primeiros sintomas na segunda-feira (23). Na quarta-feira (25) testou positivo para o Covid-19 e depois disso o prefeito não apresentou melhoras.

Ele havia divulgado que estava com a Covid-19 por meio das redes sociais. Na gravação, Orlando aparece tossindo muito e mostra o documento comprovando o resultado.

Em março, durante a internação, o prefeito fez outro registro, onde aparece relatando: “Eu estou com febre há dez dias e muita dificuldade para respirar”

Durante o depoimento, ele voltou a tossir algumas vezes. A tosse seca é um dos sintomas da doença.

“Eu peço que vocês tomem muito cuidado. Para casa um ele [o vírus] reage de uma forma. Minha esposa teve também”, falou Morando sobre a mulher, a deputada estadual Carla Morando (PSDB). Ela não precisou ser internada e se recupera em casa, onde está em quarentena.

Os profissionais divulgaram nesse domingo (5), através de um boletim médico, que o quadro clínico de Orlando é estável. O prefeito estava internado desde domingo (29).

“Neste domingo (5/4), o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, permanece com quadro clínico estável, com melhora dos sintomas e respirando espontaneamente, já sem necessidade de oxigênio. O prefeito está de alta da UTI, porém segue mantido em observação, internado no Hospital, em isolamento.”