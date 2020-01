Prefeito morre e é o primeiro a ser enterrado em nova área de cemitério construída na gestão dele

PUBLICIDADE 

O corpo do prefeito de Bonito de Minas-MG, foi o primeiro a ser enterrado na nova área do cemitério municipal, obra da gestão dele. José Pedro Pires da Rocha (PSB), tinha 64 anos e morreu na sexta-feira (17), após ter um infarto durante uma viagem de Brasília para Bonito de Minas.

Ele havia vindo à capital para assinar documentos para doação de máquinas ao município, que tem cerca de 11 mil habitantes. O sepultamento ocorreu no domingo (19).

Um vereador e amigo do prefeito esclarece que a obra de ampliação do cemitério era uma reivindicação da população e dos vereadores, já que a parte antiga do local tem mais de 50 anos e não comportava mais túmulos.

A obra de ampliação do cemitério começou por volta de outubro de 2019 e ainda não tem data para terminar. A Prefeitura precisa construir uma capela e fazer adequações à infraestrutura, como instalação de banheiros e interligação à rede de água e esgoto.