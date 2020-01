Prefeito exonera secretário de Cultura após espetáculo com atores seminus

PUBLICIDADE 

O prefeito de Eusébio-CE, Acilon Gonçalves, anunciou a exoneração do secretário de Cultura do Município, Léo Abreu, por meio de sua conta oficial no Instagram, neste domingo (19). O gestor municipal alegou “deturpações graves” que teriam ocorrido durante a 20ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo.

Em um dos espetáculos do evento, artistas realizaram números circenses estando nus ou seminus. O prefeito não esclareceu se a exoneração teve relação com essa performance. Apesar de referir-se ao evento circense, Acilon Gonçalves não cita diretamente qual o espetáculo que traria as “deturpações graves”. “

No vídeo, ele ressalta ainda que é “inconcebível” que a gestão da Pasta da Cultura permite que “fatos dessa natureza aconteçam” e, por isso, “(estou) nesse exato momento exonerando o secretário de Cultura”, afirmou o prefeito.

O evento circense, que começou no último dia 12, terminou no último sábado (18). Foi a primeira vez que a Convenção nacional aconteceu em um município do Nordeste, contando com o apoio da Prefeitura do Eusébio. O evento era pago, mas contava com algumas programações gratuitas.