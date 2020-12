Prefeito de Goiânia faz cirurgia para controlar sangramento pulmonar e tem quadro de saúde agravado

PUBLICIDADE

O prefeito de Goiânia-GO, Maguito Vilela (MDB), passou por uma cirurgia na madrugada desta sexta-feira (11), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele está internado na unidade para tratar da infecção de Covid-19. Segundo o médico Marcelo Rabahi, que acompanha o paciente, o procedimento foi realizado para controlar o sangramento pulmonar que o político sofreu na noite anterior. As informações são do G1.

O médico informou ainda que, inicialmente, o sangramento foi drenado, mas a situação não foi contida. Devido a isso, Maguito passou por uma cirurgia, chamada de vídeotoracoscopia.

De acordo com o pneumologista, o quadro clínico de Maguito é estável, mas está mais grave do que antes. O paciente foi sedado e ligado à medicação para controle de pressão.

O político testou positivo para o coronavírus em 20 de outubro. Dois dias depois, foi internado em um hospital de Goiânia e em 27 de outubro foi transferido para um hospital de São Paulo, após ficar com 75% de inflamação nos pulmões.