Praticante de nudismo corre atrás de javali que roubou seu computador

Na última semana um homem, praticante de nudismo, perseguiu um javali que roubou seu notebook. As fotos, compartilhadas nas redes sociais, mostrou o javali correndo com uma sacola amarela na boca enquanto o homem corria atrás dele.

O javali aparece acompanhado de outros dois menores, correndo com a sacola do homem. “A natureza dá o troco”, escreveu a personal Adele Landauer, no Facebook. “Mostrei as fotos ao homem, ele riu com entusiasmo e me deu permissão para torná-las públicas”.

Segundo o jornal “The Guardian”, ele tomava banho de sol quando o javali foi atraído por uma pizza que outros banhistas estavam comendo.

Ele, então, se apoderou da sacola e saiu correndo. O homem, entretanto, após correr por diversos minutos atrás do animal, conseguiu reaver o computador.

