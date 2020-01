Post no Facebook faz com que irmãos se reencontrem após 20 anos

PUBLICIDADE 

Após, mais de 20 anos sem ver o irmão, a técnica em prótese dentária Adriane Fernandes Ribeiro, de 38 anos, resolveu fazer uma postagem nas redes sociais ao ter a notícia de que Osires Fernandes, de 40, estaria em Bertioga, no litoral paulista. A postagem permitiu o reencontro entre a família.

De acordo com o que Adriane contou ao Portal G1, há mais de 20 anos, Osires deixou Irati-PR, onde morava com a família, para tentar novas oportunidades de emprego em São Paulo. Desde então, familiares perderam contato com o homem.

Foi por meio de um amigo do irmão, morador de Ribeirão Preto-SP, que a família recebeu a notícia que Osires havia sido visto em Bertioga. Logo após contar isso, o homem morreu e a família ficou sem mais informações.

Adriane então teve a ideia de procurar uma página local no Facebook e pedir para que publicassem sobre o irmão. Pouco tempo depois da postagem, Adriane recebeu a mensagem de um senhor que morava próximo ao local de trabalho de Osires.

O senhor mandou uma foto à ela e Adriane reconheceu o irmão. Ela conta que ficou muito emocionada e não via a hora de ligar e conseguir falar com ele. Osires tinha perdido os contatos e nunca mais conseguiu falar com a família.

De acordo com ela, a família toda esperou anos por esse momento, e está muito grata por toda a ajuda que receberam.