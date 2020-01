Post de jovem pedindo ajuda a vizinho mobiliza a web e rende até emprego

PUBLICIDADE 

A postagem de uma jovem de 22 anos, relatando a história de seu vizinho que está desempregado, e precisando de ajuda, mobilizou a web nesta semana. Na publicação, a jovem conta a história do porteiro e pedreiro Roberto da Silva, de 58 anos. A mobilização rendeu milhares de interações e propostas de trabalho ao homem.

A estagiária comercial Amanda Soares da Silva conta que conheceu Roberto quando se mudou para o bairro Areia Branca, em Santos-SP. Ela, que morou um tempo na Bolívia e voltou para a Baixada Santista no fim de 2019, explica que foi alertada pelo porteiro no primeiro mês sobre assaltos que estavam ocorrendo no local. Cerca de meia hora, ela foi roubada. Quando voltou, falou que ele estava certo, começaram a conversar e começaram uma amizade.

Após esses dias, Amanda relatou ao Portal G1 que eles criaram um laço e que o porteiro sempre espera ela voltar do trabalho para acompanhar. Além do desabafo sobre emprego, ele lamentou não conseguir comprar um presente de aniversário do filho. Amigos desde novembro do último ano, a estagiária explicou que percebeu uma mudança no humor dele.

Após a conversa sobre emprego, Amanda decidiu escrever a história e postar nas redes sociais para tentar alcançar mais pessoas. Roberto conta que recebeu várias ligações e que não sabia da publicação. O porteiro conta que demorou para contar sobre a situação financeira para jovem, mas ficou feliz com a ajuda que recebeu.

Ele não imaginava a proporção do que uma ação como ajudar uma amiga poderia ter, até a postagem nas redes sociais.